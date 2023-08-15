Назван самый доступный курорт Таиланда для россиян

OneTwoTrip: Пхукет назван самым недорогим для россиян курортом Таиланда

Самым недорогим курортом Таиланда для россиян назван Пхукет. Такие данные приводятся в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает «Газета.Ru».

На Пхукете можно остановиться в трехзвездочной гостинице за тысячу рублей в сутки и больше. На острове Чанг туристы найдут варианты размещения от 1,25 тысячи рублей, а на пляже Патонг — от 1,3 тысячи рублей. Популярная среди путешественников Паттайя будет стоить 1,4 тысячи рублей за ночь.

Наиболее доступными также стали популярные у россиян пляж Ката, остров Самет и столица Таиланда — Бангкок.

Ранее поляки, посетившие Таиланд, пожаловались на количество отдыхающих в стране россиян. Польские туристы посетовали, что теперь Таиланд напоминают «маленькую Россию». Уточняется, что, в частности, речь идет об острове Пхукет, который пользуется особой популярностью у российских граждан.