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04:37, 9 августа 2023Путешествия

Побывавшие в Таиланде поляки пожаловались на «маленькую Россию» в стране

Wirtualna Polska: польские туристы жалуются на количество россиян в Таиланде

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Поляки, посетившие Таиланд, пожаловались на количество отдыхающих в стране россиян. Их слова приводит издание Wirtualna Polska.

Польские туристы посетовали, что теперь Таиланд напоминают «маленькую Россию». Уточняется, что, в частности, речь идет об острове Пхукет, который пользуется особой популярностью среди российских граждан. «Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве», — цитирует газета одного из них.

Как рассказала польская путешественница Анна, на острове постоянно встречаются названия магазинов, написанных на кириллице. Кроме того, отметила она, меню в ресторанах нередко бывает переведено на русский язык. Польская туристка также возмутилась поведением россиян, которые, по ее словам, очень громкие. Она добавила, что несколько раз с ней здоровались на русском языке, поскольку поляков часто принимают за россиян.

Ранее власти Таиланда сообщили о росте числа российских туристов на тысячу процентов за год. Так, в первой половине текущего года страну посетили 791,574 россиян, более половины из которых прибывали в аэропорт острова Пхукет.

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    Марина Совина
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