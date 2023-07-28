Власти Таиланда заявили о росте числа российских туристов на тысячу процентов

Власти Таиланда заявили о росте числа российских туристов на 1000% за год

В первой половине 2023 года число приехавших в Таиланд российских туристов приблизилось к 800 тысячам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.

Власти королевства подсчитали, что за год эта цифра выросла более чем на тысячу процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уточняется, что из 791,574 россиян более половины прибывали в аэропорт острова Пхукет. По данным Туристической ассоциации Пхукета, в этом году Россия оказалась «источником туристов номер один».

Издание отмечает, что международный аэропорт Пхукета начал делать объявления на русском языке, многие названия магазинов и уличные вывески написаны кириллицей, а уличные торговцы добавили в свое меню борщ и блины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая российское генконсульство на Пхукете, высоко оценил усилия Таиланда по созданию хороших условий для россиян. «Таиланд — одно из излюбленных мест отдыха россиян. И даже находясь здесь непродолжительное время, я прекрасно понимаю почему», — заявил министр.

