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11:11, 30 ноября 2023Мир

Путин высказался о смерти Киссинджера

Путин назвал Киссинджера выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным политиком

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера можно назвать выдающимся дипломатом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сказано на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», — сказано в телеграмме Путина для Нэнси Киссинджер.

По его словам, с именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, а также выйти на важнейшие советско-американские договоренности, способствовавшие укреплению глобальной безопасности.

Глава государства также напомнил, что ему довелось много раз лично общаться с этим глубоким и незаурядным человеком. Российский лидер также пообещал сохранить самую светлую память о нем.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Известный американский политик ушел из жизни в своем доме в Коннектикуте.

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      Виктория Кондратьева
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