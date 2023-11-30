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11:07, 30 ноября 2023Бывший СССР

Россия и Белоруссия утвердили план интеграции на три года

Россия и Белоруссия договорились о запуске единого налогового комитета

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Правительства России и Белоруссии подготовили проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства еще на три года. Об этом сообщается на сайте Постоянного комитета Союзного государства.

В частности, стороны утвердили запуск наднационального налогового комитета — он займется мониторингом исполнения Договора об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

Кроме того, Москва и Минск договорились о мерах для объединения энергетических и транспортных рынков, выравнивания условий конкуренции и защиты прав потребителей.

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На встрече глав правительств двух стран обсуждалась также гармонизация мер поддержки промышленности — российская сторона предлагает подготовить нормативную базу для введения единых требований к локализации выпускаемой продукции. При этом Белоруссия рассчитывают на «полностью безбарьерный» доступ производителей к госзакупкам и субсидиям.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выполнении более 90 процентов интеграционных мероприятий, согласованных в рамках Союзного государства.

В марте 2022 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи с Михаилом Мишустиным попросил о поддержке на фоне санкций, отметив, что Минск готов реализовывать все договоренности с Москвой, которые касаются экономической интеграции в рамках Союзного государства.

Вскоре после этого глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов заявил о получении страной отсрочки на погашение обязательств по госкредитам, благодаря которой платежи «сместили вперед» на 5-6 лет.

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      Алевтина Запольская
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