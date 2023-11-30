Российская ПВО сбила украинскую ракету в Херсонской области
Российские силы ПВО сбили украинскую ракету возле Скадовска в Херсонской областиСюжетРабота систем ПВО:
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили возле города Скадовска Херсонской области ракету, запущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергей Швайко, сообщает ТАСС в четверг, 20 ноября.
«Недалеко от города где-то в 09:30 [мск] сработала система ПВО. Сбили ракету», — сказал он.
9 ноября ВСУ также обстреливали Скадовск ракетами. Одна из них попала в частный сектор, вторую удалось сбить с помощью средств ПВО. Пятеро жителей города не выжили, еще 11 были госпитализированы. Несколько домов получили повреждения. По данным МЧС, произошло обрушение двухэтажного здания. Вечером в тот же день система ПВО сработала еще раз.