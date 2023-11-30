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11:10, 30 ноября 2023Россия

Российская ПВО сбила украинскую ракету в Херсонской области

Российские силы ПВО сбили украинскую ракету возле Скадовска в Херсонской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили возле города Скадовска Херсонской области ракету, запущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава совета депутатов Скадовского муниципального округа Сергей Швайко, сообщает ТАСС в четверг, 20 ноября.

«Недалеко от города где-то в 09:30 [мск] сработала система ПВО. Сбили ракету», — сказал он.

9 ноября ВСУ также обстреливали Скадовск ракетами. Одна из них попала в частный сектор, вторую удалось сбить с помощью средств ПВО. Пятеро жителей города не выжили, еще 11 были госпитализированы. Несколько домов получили повреждения. По данным МЧС, произошло обрушение двухэтажного здания. Вечером в тот же день система ПВО сработала еще раз.

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      Игорь Дмитров
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