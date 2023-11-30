Российский муфтий призвал уравнять в правах имамов в зоне СВО с военнослужащими

Муфтий Аббясов призвал уравнять в правах имамов в зоне СВО с военнослужащими

Имамы в зоне специальной военной операции (СВО) должны быть наделены равными с военнослужащими правами. Закрепить статус мусульманского духовенства в районах боевых действий призвал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, исламские священнослужители участвуют в СВО с самого ее начала и не только проводят беседы с верующими мусульманами, но и передают гуманитарные грузы. «Они также рискуют своей жизнью, потому что бывают прилеты. Они тоже находятся вместе с военнослужащими. Не дай бог, если что-то происходит, их права тоже надо учитывать. Сегодня наши имамы, как волонтеры, их статус перед государством не закреплен», — сказал он.

Аббясов подчеркнул, что представители всех традиционных религий поддерживают предложение Русской православной церкви (РПЦ) уравнять священнослужителей в правах с военными. Муфтий выразил надежду, что эта идея перерастет в законодательную инициативу.

О предложении РПЦ стало известно 30 ноября. По задумке представителей церкви, духовников должны будут наделить такими же социальными правами, как военнослужащих. Помимо этого, для священнослужителей могут ввести принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству.

В январе стало известно, что в Чечне сформировали батальон из имамов, которые прошли подготовку в университете спецназа в Гудермесе. Они должны были выдвинуться в зону СВО и, кроме религиозной деятельности, принять участие в боевых действиях.

