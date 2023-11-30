Раскрыта особенность умного кольца Apple

Apple запатентовала кольцо, которое можно носить на пальце, запястье или лодыжке

Корпорация Apple запатентовала умное кольцо, которое можно носить на любой части тела. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Документ обнаружили в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Согласно описанию, умный девайс имеет форму кольца, но носить его можно не только на пальце. При желании пользователь может надеть его на запястье, лодыжку или другую часть тела.

Судя по раскрытому документу, устройство будет создано из гибкого материала, который может менять форму. Также инженеры корпорации описали жесты, которые смогут пригодиться пользователю устройства для управления. Еще одной особенностью гаджета назвали функцию взаимодействия с окружающими девайсами — например, через NFC.

Кроме того, инженеры Apple отметили, что умное кольцо будет собирать данные, касающиеся активности и здоровья пользователя. Так как концептуальное устройство не будет иметь дисплея, вся собранная и обработанная информация будет отоборажаться на экране сопряженного смартфона.

Впервые об умном кольце Apple стало известно в 2015 году. Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung начала работу над умным кольцом с функциями медицинского гаджета.