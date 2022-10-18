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15:14, 18 октября 2022Наука и техника

Samsung изобрела умное кольцо

Инсайдер Naver: Samsung выпустит умное кольцо для контроля за здоровьем

Изображение: Samsung

Samsung начала работу над умным кольцом. Об этом сообщается в корейском блоге Naver.

Как стало известно инсайдеру 17 октября, корейская корпорация начала работу над умным кольцом. Девайс будет представлять из себя носимое устройство, которое будет собирать данные об активности и показателях здоровья в реальном времени. Устройство нового форм-фактор станет очередным гаджетом для контроля за здоровьем — вместе с фитнес-браслетами и умными часами.

По словам специалистов, Samsung планирует разработать и выпустить кольцо совместно с несколькими компаниями. Форм-фактор устройства обусловлен тем, что кольцо более удобно для использования, чем умные часы и прочие гаджеты. Уточняется, что изобретенный аппарат позволит снимать показатели сердцебиения, ЭКГ и уровень насыщения крови кислородом.

Также авторам стало известно, что Samsung запатентовала данное устройство в октябре 2021 года. Тогда корпорация подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) соответствующий патент. Сроки выходы умного кольца на рынок и его стоимость не раскрываются.

О том, что Apple — один из конкурентов Samsung на рынке гаджетов — запатентовала умное кольцо, стало известно еще в октябре 2015 года. Девайс был создан для взаимодействия с другими электронными устройствами.

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Андрей Ставицкий
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