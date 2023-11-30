США отправят индийского астронавта на МКС в 2024 году

США планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) индийского астронавта в 2024 году. Об этом пишет газета Hindustan Times.

«НАСА поможет подготовить индийского астронавта к полету на МКС к концу 2024 года. Эти детали прорабатываются. Об этом объявит Индийская организация космических исследований», — сказал глава американского космического агентства Билл Нельсон.

По его словам, кандидатуру астронавта выберет индийская сторона.

Кроме того, Нельсон по итогам встречи с представителями Индийской организации космических исследований, которая состоялась в ноябре в Нью-Дели, заявил, что США готовы принять участие в строительстве индийской космической станции.