Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:26, 30 ноября 2023Наука и техника

США отправят индийского астронавта на МКС

США отправят индийского астронавта на МКС в 2024 году

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) индийского астронавта в 2024 году. Об этом пишет газета Hindustan Times.

«НАСА поможет подготовить индийского астронавта к полету на МКС к концу 2024 года. Эти детали прорабатываются. Об этом объявит Индийская организация космических исследований», — сказал глава американского космического агентства Билл Нельсон.

По его словам, кандидатуру астронавта выберет индийская сторона.

Кроме того, Нельсон по итогам встречи с представителями Индийской организации космических исследований, которая состоялась в ноябре в Нью-Дели, заявил, что США готовы принять участие в строительстве индийской космической станции.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Король Карл III оказался «тайным расистом». Письма монарха по ошибке попали в прессу и стали главным скандалом Британии

      В МВД сообщили подробности о потерявшейся под Калугой девочке

      Названа причина смерти сенатора Лебедева

      Байден рассказал о способности «взорвать мир»

      Мафиози подарил властям личный остров ради сокращения тюремного срока

      В США признали давление на Турцию из-за России и ХАМАС

      Врачи показали правильный способ полоскать горло

      Модель завела роман с мужчиной почти на 40 лет старше и ответила критикам

      Спикер Рады случайно назвал молдавских депутатов чертями

      В российском городе коммунальщики замуровали собаку во время ремонта трубы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости