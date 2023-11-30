Стало известно о долге Волочковой

Анастасия Волочкова задолжала судебным приставам около 60 тысяч рублей

Российская балерина Анастасия Волочкова задолжала судебным приставам около 60 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что всего сумма непогашенной задолженности бизнеса Волочковой составила 57 тысяч рублей. 27 ноября было начато исполнительное производство в отношении ее ИП.

Ранее сообщалось, что российский поп-исполнитель Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 миллиона рублей. При этом артист сможет погасить долг с помощью получасового выступления.