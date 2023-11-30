Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:34, 30 ноября 2023Культура

Стало известно о долге Волочковой

Анастасия Волочкова задолжала судебным приставам около 60 тысяч рублей

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова задолжала судебным приставам около 60 тысяч рублей. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что всего сумма непогашенной задолженности бизнеса Волочковой составила 57 тысяч рублей. 27 ноября было начато исполнительное производство в отношении ее ИП.

Ранее сообщалось, что российский поп-исполнитель Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 миллиона рублей. При этом артист сможет погасить долг с помощью получасового выступления.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сейчас будет плакать: денег нет» Путин пошутил над Силуановым из-за просьбы выделить средства из бюджета

      Опубликованы кадры теракта в Иерусалиме

      Началась встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы

      События на Ближнем Востоке назвали «стрельбой себе в ногу» со стороны Запада

      Россияне резко увеличили размер желаемой пенсии

      Собчак показала архивное фото без трусов

      Глава UFC поставил Нурмагомедова в пример молодым американцам

      Найдены три вызывающих нарушения нейроразвития гена

      Икра в России рекордно подешевела после резкого роста

      Стало известно о долге Волочковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости