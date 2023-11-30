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11:14, 30 ноября 2023Путешествия

Турист встал на защиту своей матери в аэропорту Дубая и сел в тюрьму

Daily Mail: турист оскорбил сотрудницу аэропорта в Дубае и сел в тюрьму

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Британский турист оскорбил сотрудницу аэропорта в Дубае за отказ предоставить его матери инвалидную коляску и сел в тюрьму. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Мужчина вместе с матерью готовился к вылету в авиагавани Дубая и подошел к сотруднице аэропорта, чтобы уточнить информацию о рейсе. Та сказала, что пассажирам надо пройти к автобусу, чтобы доехать до другого терминала. Путешественник попросил предоставить его матери инвалидное кресло, чтобы помочь ей добраться до автобуса, однако ему отказали.

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Когда турист увидел, что одному из попутчиков коляску все же предоставили, он встал на защиту матери и снова обратился к работнице аэровокзала. Та объяснила пассажиру политику авиакомпании в отношении подобных случаев, в ответ британец разозлился и оскорбил ее в нецензурных выражениях.

В отношении путешественника возбудили уголовное дело о жестоком обращении с персоналом. Сначала ему назначили штраф в размере 10 тысяч дирхамов (около 240 тысяч рублей). Британец вернул дело в суд, чтобы обжаловать постановление, но вместо этого его приговорили к тюремному сроку на три месяца.

Ранее пассажирку American Airlines обязали выплатить авиакомпании компенсацию на миллионы рублей за дебош на борту. Во время полета женщина начала вести себя так агрессивно, что пилот решил сменить курс и вернуться в аэропорт вылета.

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      Мария Борисова
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