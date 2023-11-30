Умер стоявший у истоков советской программы по изучению Луны академик

Стоявший у истоков советской программы по изучению Луны академик Маров умер

Академик Михаил Маров, который стоял у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, умер на 91-м году жизни. Об этом научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщил РИА Новости.

«Михаил Яковлевич умер сегодня в шесть утра», — сказал он.

Зеленый отметил, что Маров последнее время болел, но «прекрасно делал полуторачасовые доклады» несмотря на плохое самочувствие.

Михаил Маров — один из инициаторов и руководителей программы исследования планеты Венера с помощью одноименных советских автоматических межпланетных станций. Также он принимал участие в эксперименте на спускаемом аппарате автоматической межпланетной станции «Марс-6». Академик написал более 280 научных работ и 15 монографий по проблемам космических исследований, механики и физики космических сред.

В декабре 2022 года стало известно, что бывший генеральный директор Центра имени Хруничева Владимир Нестеров скончался на 74-м году жизни.