В Алма-Ате сообщили о незаконной работе загоревшегося хостела

Мэрия Алма-Аты заявила о незаконной работе хостела, в котором произошел пожар

Хостел в Алма-Ате, в котором произошел пожар, работал незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Там уточнили, что объект, который должен был эксплуатироваться в качестве магазина, был переоборудован под хостел полтора месяца назад и работал без разрешительных документов. «Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались», — заявили в мэрии.

В администрации города отметили, что при изменении функционального назначения объекта владельцу необходимо было соблюсти выполнение санитарно-эпидемиологических и строительных требований, а также правил пожарной безопасности, однако этого сделано не было.

О пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова в Алма-Ате стало известно утром 30 ноября. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь был потушен в 06:22 (03:22 мск). Жертвами случившегося стали 13 человек — двое россиян, двое граждан Узбекистана и девять граждан Казахстана.