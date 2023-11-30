В Алма-Ате сообщили о втором сгоревшем в хостеле россиянине

Полиция Алма-Аты подтвердила гибель второго россиянина при пожаре в хостеле

Полиция Алма-Аты подтвердила гибель второго россиянина при пожаре в хостеле. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего жертвами огня стали 13 человек — двое россиян, двое граждан Узбекистана и девять граждан Республики Казахстан.

Ранее глава администрации казахского города Ерболат Досаев сообщал, что в результате пожара погиб один россиянин из Республики Саха.

О пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова сообщалось утром 30 ноября. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 06:22 (в 03:22 по московскому времени). Эксперты добавили, что все погибшие умерли от отравления угарным газом.