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08:51, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Алма-Ате сообщили о втором сгоревшем в хостеле россиянине

Полиция Алма-Аты подтвердила гибель второго россиянина при пожаре в хостеле

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Полиция Алма-Аты подтвердила гибель второго россиянина при пожаре в хостеле. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего жертвами огня стали 13 человек — двое россиян, двое граждан Узбекистана и девять граждан Республики Казахстан.

Ранее глава администрации казахского города Ерболат Досаев сообщал, что в результате пожара погиб один россиянин из Республики Саха.

О пожаре в хостеле на улице Ади Шарипова сообщалось утром 30 ноября. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь ликвидировали в 06:22 (в 03:22 по московскому времени). Эксперты добавили, что все погибшие умерли от отравления угарным газом.

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      Марина Совина
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