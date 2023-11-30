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16:51, 30 ноября 2023Россия

В Чечне отреагировали на признание экстремистским Международного движения ЛГБТ

Чеченский министр Дудаев поблагодарил за признание движения ЛГБТ экстремистским

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Признание Международного движения ЛГБТ экстремистской организацией подтверждает статус России как страны, опирающейся на традиционные ценности. Об этом заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

В четверг, 30 ноября, Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией.

По словам Дудаева, Россия доказала, что Западу не удастся лишить страну религиозной и национальной идентичности. Он также выразил благодарность суду за принятое решение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос о якобы имевших место пытках гомосексуалистов заявил, что на территории республики «таких людей нет». В случае, если такие лица будут обнаружены, он предложил журналисту телеканала HBO забрать их в Канаду, «чтобы очистить кровь».

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      Алан Босиков
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