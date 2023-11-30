В Чечне отреагировали на признание экстремистским Международного движения ЛГБТ

Чеченский министр Дудаев поблагодарил за признание движения ЛГБТ экстремистским

Признание Международного движения ЛГБТ экстремистской организацией подтверждает статус России как страны, опирающейся на традиционные ценности. Об этом заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

В четверг, 30 ноября, Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией.

По словам Дудаева, Россия доказала, что Западу не удастся лишить страну религиозной и национальной идентичности. Он также выразил благодарность суду за принятое решение.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров на вопрос о якобы имевших место пытках гомосексуалистов заявил, что на территории республики «таких людей нет». В случае, если такие лица будут обнаружены, он предложил журналисту телеканала HBO забрать их в Канаду, «чтобы очистить кровь».