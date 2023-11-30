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15:45, 30 ноября 2023Мир

В ЕС непростую ситуацию на фронте назвали поводом нарастить поддержку ВСУ

Фон дер Ляйен: непростая ситуация на фронте — повод нарастить поддержку ВСУ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Сложная ситуация на фронте является лишь поводом нарастить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.

«Ситуация на поле боя очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать», — отметила она на заседании Европейского оборонного агентства.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Европейский союз (ЕС) способен произвести обещанные миллион артиллерийских снарядов для ВСУ в 2024 году.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что в Госдепартаменте ожидают в ближайшие недели одобрения Сенатом помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов.

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      Глеб Бажуткин
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