В ООН назвали число выселенных Израилем жителей сектора Газа

ООН: число перемещенных жителей сектора Газа выросло до 1,8 млн человек

Число перемещенных лиц в секторе Газа выросло до 1,8 миллиона человек и составило 80 процентов населения анклава. Об этом заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Получить точный подсчет сложно, в том числе из-за трудностей с отслеживанием внутренне перемещенных лиц, поскольку часть проживает в принимающих семьях и вернулась в свои дома во время гуманитарной паузы, но осталась числиться в приютах Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других приютах», — отметили в управлении.

Ранее стало известно, что США и Израиль допускают возвращение мирных жителей на север сектора Газа в случае начала Тель-Авивом операции на юге анклава. Телеканал CNN сообщил, что израильские и американские политики обсуждают вопрос защиты мирных граждан, которые массово ушли на юг Газы.