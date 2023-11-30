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04:47, 30 ноября 2023Экономика

В России пересмотрят методику учета дохода пенсионеров

Экономист Гиринский: в РФ с 1 декабря улучшат методику учета дохода пенсионеров

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Росстат с 1 декабря усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Он указал, что обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам и более точно рассчитать индексацию пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Ранее стало известно, что с 1 декабря повышенную пенсию будут получать пожилые люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Юбилярам удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии (7567,33 рубля). Таким образом, ее размер составит 15 134,66 рубля.

29 ноября эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ Мария Соловиченко рассказала, что в 2024 году досрочно выйти на пенсию смогут россияне с большим рабочим стажем. Право на выход на пенсию в 2024 году появится у женщин в возрасте 58 лет и мужчин 63 лет.

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      Марина Совина
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