В России рассказали о применении дронов «Привет-82» в зоне СВО

КБ «Око»: дроны-камикадзе «Привет-82» применяют на трех направлениях СВО

Российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» на нескольких направлениях специальной военной операции (СВО). Об этом в разработавшем беспилотник конструкторском бюро (КБ) «Око» рассказали ТАСС.

«Российские подразделения применяют дроны "Привет-82" на трех направлениях спецоперации», — сообщили в КБ. Там уточнили, что беспилотники используют на угледарском, херсонском и артемовском направлении.

Производитель подчеркнул, что информация о количестве аппаратов и деталях их применения в зоне СВО не подлежит разглашению. Дрон используют в рамках контрбатарейной борьбы и для штурма укрепрайонов.

Дрон самолетного типа «Привет-82» развивает скорость до 140 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 30 километров. Аппарат способен нести до 5,5 килограмма полезной нагрузки.

Ранее в ноябре в КБ «Око» сообщили, что выполненный по схеме «летающее крыло» легкий дрон «Привет-мини» отправили на испытания в зону СВО. Аппарат может работать на высоте около 300-400 метров.

В июне директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал защищенную систему управления отличительной особенностью дрона «Привет-82».