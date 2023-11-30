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15:31, 30 ноября 2023Наука и техника

В России рассказали о применении дронов «Привет-82» в зоне СВО

КБ «Око»: дроны-камикадзе «Привет-82» применяют на трех направлениях СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска начали применять дроны-камикадзе «Привет-82» на нескольких направлениях специальной военной операции (СВО). Об этом в разработавшем беспилотник конструкторском бюро (КБ) «Око» рассказали ТАСС.

«Российские подразделения применяют дроны "Привет-82" на трех направлениях спецоперации», — сообщили в КБ. Там уточнили, что беспилотники используют на угледарском, херсонском и артемовском направлении.

Производитель подчеркнул, что информация о количестве аппаратов и деталях их применения в зоне СВО не подлежит разглашению. Дрон используют в рамках контрбатарейной борьбы и для штурма укрепрайонов.

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Дрон самолетного типа «Привет-82» развивает скорость до 140 километров в час, а максимальная дальность полета составляет 30 километров. Аппарат способен нести до 5,5 килограмма полезной нагрузки.

Ранее в ноябре в КБ «Око» сообщили, что выполненный по схеме «летающее крыло» легкий дрон «Привет-мини» отправили на испытания в зону СВО. Аппарат может работать на высоте около 300-400 метров.

В июне директор музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал защищенную систему управления отличительной особенностью дрона «Привет-82».

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