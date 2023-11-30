В России не смогли завершить половину проектов по одному направлению

«Ъ»: В России не реализовали 50 процентов мероприятий по развитию рынка IoT

Более 50 процентов мероприятий, входящих в федеральный проект «Информационная инфраструктура» (в рамках нацпрограммы, рассчитанной с 2018 до 2024 года) и подразумевающих развитие интернета вещей (IoT), оказались заморожены или реализованы не полностью. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет АНО «Цифровая экономика».

В частности, нереализованным до конца оказался проект по разработке в России отдельной сети транспортной телематики (ФСТТ). О выделении Минтрансу необходимых для этого радиочастот сообщалось еще в 2020 году, но в середине 2021-го из федерального проекта пропала статья расходов на завершение создания системы. Установка оборудования на дорогах и в метро при этом приостановилась. В самом ведомстве эти данные не прокомментировали.

Трудности возникли и с разработкой единой цифровой платформы ЖКХ. По словам источника издания, сроки ее создания переносились, а запуск состоялся с опозданием.

В АНО «Цифровая экономика» заявили, что продолжение развития рынка интернета вещей в стране возможно при использовании механизма государственно-частной поддержки. Для этого отрасли необходимо до 50 миллиардов рублей до 2030 года, заключили в организации.

Ранее стало известно, что отечественных застройщиков захотели обязать использовать оборудование интернета вещей, разработанное в России. Реестр такого оборудования осенью прошлого года поручили составить Минпромторгу и Минстрою. Речь шла в том числе о датчиках пожарной сигнализации и домофонах, а затраты на оснащение ими домов были оценены в 350 миллиардов рублей. При этом в публикации «Коммерсанта» отмечалось, что российские компании на тот момент не закрывали всех потребностей застройщиков в оборудовании IoT.