Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование

«Ъ»: застройщиков в России захотели обязать использовать только отечественное IoT

Власти России захотели обязать местных застройщиков использовать только отечественное оборудование интернета вещей (internet of things, IoT). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у министра экономики Максима Решетникова.

В совещании приняли участие представители Минпромторга и Минстроя. Им поручили сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс. К устройствам интернета вещей относят в том числе датчики пожарной сигнализации и домофоны. Затраты на оснащение домов подобными устройствами за два года обойдется в 350 миллиардов рублей.

На данный момент российские производители не полностью закрывают потребности девелоперов в интернете вещей. Они выпускают пожарные и охранные сигнализации, а также датчики. Эксперты отметили, что чрезмерное введение стандартов в отрасли может привести с монополии некоторых производителей и затруднить выход на рынок для других.

Ранее в Минстрое России захотели запретить устанавливать в многоэтажках индивидуальные приборы отопления, работающие на газе, включая газовые котлы. Таким образом власти планируют сократить количество несчастных случаев. Изменения планируют внести в закон о теплоснабжении.