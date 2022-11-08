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11:04, 8 ноября 2022Среда обитания

Застройщиков захотели обязать использовать только отечественное оборудование

«Ъ»: застройщиков в России захотели обязать использовать только отечественное IoT

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти России захотели обязать местных застройщиков использовать только отечественное оборудование интернета вещей (internet of things, IoT). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у министра экономики Максима Решетникова.

В совещании приняли участие представители Минпромторга и Минстроя. Им поручили сформировать реестр оборудования и подготовить изменения в Градостроительный кодекс. К устройствам интернета вещей относят в том числе датчики пожарной сигнализации и домофоны. Затраты на оснащение домов подобными устройствами за два года обойдется в 350 миллиардов рублей.

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На данный момент российские производители не полностью закрывают потребности девелоперов в интернете вещей. Они выпускают пожарные и охранные сигнализации, а также датчики. Эксперты отметили, что чрезмерное введение стандартов в отрасли может привести с монополии некоторых производителей и затруднить выход на рынок для других.

Ранее в Минстрое России захотели запретить устанавливать в многоэтажках индивидуальные приборы отопления, работающие на газе, включая газовые котлы. Таким образом власти планируют сократить количество несчастных случаев. Изменения планируют внести в закон о теплоснабжении.

Нина Ташевская
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