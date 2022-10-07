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В России захотели запретить устанавливать газовые котлы в многоэтажках

Минстрой захотел запретить в России устанавливать газовые котлы в многоэтажках

Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

В Минстрое России захотели запретить устанавливать в многоэтажках индивидуальные приборы отопления, работающие на газе, включая газовые котлы. Таким образом власти планируют сократить количество несчастных случаев, сообщает РБК.

Ведомство подготовило законопроект, согласно которому запрет на подобные приборы будет действовать в многоквартирных домах с центральным теплоснабжением. Изменения планируют внести в закон о теплоснабжении. Власти посчитали опасной ситуацию, даже когда одно помещение в доме работает на природном газе.

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Необходимость нововведения объяснили участившимися случаями взрыва газового оборудования. «Во многих случаях данные происшествия являются последствиями перехода на отопление одного или нескольких жилых помещений на индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, работающие на природном газе», — заявили авторы законопроекта.

Ранее члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили способ избежать утечек газа и разработали законопроект, согласно которому следует установить газоанализаторы во всех квартирах в газифицированных домах. В тарифы ЖКУ для россиян внесут стоимость и установку таких приборов и их обслуживание, а также поверку.

Нина Ташевская
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