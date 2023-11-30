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23:41, 30 ноября 2023Наука и техника

В США усомнились в проведении высадки на Луну в срок

Счетная палата США: миссия по высадке на Луне вряд ли будет осуществлена в срок

Фото: Mike Blake / Reuters

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), скорее всего, не сможет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 года. Такую оценку дало Главное контрольное управление США, передает ТАСС.

Отмечается, что сомнения в сроках проведения высадки в срок возникли из-за проблем с разработкой посадочного модуля и скафандра. В частности, некоторые летные испытания были отложены. Это, в свою очередь, может повлиять на сроки проведения последующих испытаний. «В результате мы установили, что миссия по высадке на Луне вряд ли будет осуществлена в 2025 году, как планируется», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон сообщил, что американцы высадятся на Луну в 2025 или 2026 годах в рамках миссии Artemis 3. Он также счел Китай главным соперником США в космической гонке.

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      Марина Совина
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