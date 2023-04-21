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00:30, 21 апреля 2023Наука и техника

Глава НАСА назвал сроки высадки американцев на Луну

Глава НАСА заявил, что американцы высадятся на Луну в 2025 или 2026 годах
Билл Нельсон

Билл Нельсон. Фото: Al Drago / Reuters

В рамках миссии Artemis 3 американцы высадятся на поверхность Луны в 2025 или 2026 годах. Соответствующие сроки со ссылкой на заявление главы НАСА Билла Нельсона называет ТАСС.

«В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырех человек на орбиту Луны. Они состыкуются с посадочным модулем SpaceX, и двое из четырех человек высадятся для шестидневной миссии на поверхности», — сказал руководитель на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Главным соперником США в космической гонке Нельсон посчитал Китай. «Мы участвуем в космической гонке с Китаем. За последние 10 лет Китай создал очень успешную космическую программ»у, — заявил он.

Взаимодействие России и США по Международной космической станции глава НАСА назвал очень успешной и профессиональной программой.

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В апреле в НАСА сообщили, что в рамках миссии Artemis 2 первой женщиной-американкой, которая совершит облет Луны, станет Кристина Куч, тогда как первым афроамериканцем, который сделает это же, — Виктор Гловер.

В беспилотном режиме соответствующая программа облета естественного спутника Земли была воспроизведена в рамках миссии Artemis 1, успешно завершенной в декабре 2022 года.

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Иван Потапов
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