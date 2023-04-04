НАСА выбрало афроамериканца и женщину для полета к Луне

НАСА выбрало первых афроамериканца и женщину для облета Луны

Первой женщиной-американкой, которая совершит облет Луны, станет Кристина Куч, тогда как первым афроамериканцем, который сделает это же, — Виктор Гловер. Об этом со ссылкой на организованную НАСА пресс-конференцию сообщает SpaceNews.

Кроме Куч и Гловера, для полета к Луне в рамках миссии Artemis 2 были выбраны Рейд Уайзман и Джереми Хансен. Первые три — астронавты НАСА, последний — астронавт Канадского космического агентства.

Согласно открытым данным, специалист Куч считается рекордсменом среди женщин по продолжительности космического полета. Всего на околоземной орбите американский астронавт находилась более 328 суток. Пилот Гловер пробыл на МКС около полугода начиная с конца 2020-го. Командир корабля Orion Уайзман находился на МКС 165 суток в 2014 году. Для Хансена облет Луны станет первым полетом в космос.

Миссия Artemis 2 предполагает облет Луны на пилотируемом корабле Orion. Всего в космосе корабль будет находиться десять суток, рядом с Луной — три дня. Реализация Artemis 2 намечена на ноябрь 2024 года. В беспилотном режиме программа полета была воспроизведена в рамках миссии Artemis 1, успешно завершенной в декабре 2022 года.