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12:27, 12 декабря 2022Наука и техника

Корабль ВМС США взял на борт приводнившийся Orion

Корабль ВМС США USS Portland взял на борт посадочную капсулу космического корабля Orion
Капсула американского космического корабля Orion

Капсула американского космического корабля Orion. Фото: Mario Tama / Reuters

Приводнившуюся в Тихом океане посадочную капсулу американского космического корабля Orion взял на борт десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает «Интерфакс».

Отмечается, что состояние посадочной капсулы оценили специалисты. Примерно через два часа после приводнения ее загрузили в доковую камеру корабля. USS Portland доставит спускаемую камеру в порт Сан-Диего 13 декабря, а затем ее перевезут в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее стало известно, что капсула корабля Orion приводнилась в Тихом океане в 12:40 по времени Восточного побережья Америки (20:40 по московскому времени). Она опустилась на воду в 480 километрах от Сан-Диего.

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В конце ноября руководитель миссии Artemis 1 Говард Ху сообщил, что полет космического корабля Orion в рамках первого этапа лунной миссии Artemis проходит без замечаний.

Сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), которая доставила Orion на окололунную орбиту, запустили 16 ноября.

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Даниил Иринин
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