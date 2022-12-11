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20:59, 11 декабря 2022Наука и техника

Orion приводнился после беспилотного полета на орбиту Луны

Космический корабль Orion приводнился после беспилотного полета на орбиту Луны

Фото: Steve Nesius / Reuters

Космический корабль Orion приводнился в Тихом океане около побережья Калифорнии после первого беспилотного полета на орбиту Луны. Прямую трансляцию события ведет NASA в YouTube.

Уточняется, что капсула корабля коснулась океана в 480 километрах от Сан Диего в 12:40 по времени Восточного побережья Америки (20:40 по московскому времени).

5 декабря корабль Orion в рамках миссии Artemis 1 второй и последний раз пролетел на расстоянии около 130 километров над поверхностью Луны, выполнив маневр для возвращения на Землю через шесть суток.

В ноябре НАСА сообщило, что Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

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Никита Абрамов
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