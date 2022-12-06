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18:10, 6 декабря 2022Наука и техника

Американский Orion улетел от Луны к Земле

НАСА: корабль Orion в последний раз сблизился с Луной и улетел к Земле

Кадр: NASA

В понедельник, 5 декабря, корабль Orion в рамках миссии Artemis 1 второй и последний раз пролетел на расстоянии около 130 километров над поверхностью Луны, выполнив маневр для возвращения на Землю через шесть суток. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

Отмечается, что в ходе маневра, произошедшего во время сближения корабля с Луной, главный двигатель служебного модуля Orion проработал в течение 3 минут 27 секунд. После этого корабль вышел на траекторию, позволяющую ему вернуться на Землю.

SpaceNews напоминает, что Orion должен 11 декабря приводниться в Тихом океане, где его встретит корабль Portland Военно-морских сил (ВМС) США и доставит в порт калифорнийского города Сан-Диего.

Издание отмечает, что в целом узлы Orion работают штатно, однако, вероятно, имеются проблемы с креплением блоков ограничителей тока в энергосистеме корабля.

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В ноябре НАСА сообщило, что Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны.

В том же месяце американское космическое агентство показало снятую кораблем Orion восходящую Землю.

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Иван Потапов
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