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10:54, 26 ноября 2022Наука и техника

Американский Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю орбиту вокруг Луны

НАСА: корабль Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны

Фото: NASA

Корабль Orion выполнил маневр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны. Об этом сообщает НАСА.

Двигатели космического корабля, отвечающие за выведение Orion на заданную орбиту, проработали около полутора минут.

Как отмечает американское космическое агентство, в течение недели космический корабль должен выполнить половину оборота вокруг естественного спутника Земли с максимальной высотой окололунной орбиты, которая превысит 64 тысячи километров.

В течение указанного периода времени в НАСА планируют «проследить за работой систем корабля и провести ряд проверок в условиях открытого космоса».

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Ранее НАСА показало снятую кораблем Orion восходящую Землю.

16 ноября со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) была впервые запущена сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), которая доставила космический корабль Orion на окололунную орбиту.

В космическом пространстве Orion будет находиться более 25 суток. Вернуться на Землю спускаемая капсула космического корабля должна 11 декабря.

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Иван Потапов
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