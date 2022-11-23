Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:32, 23 ноября 2022Наука и техника

НАСА показало снятую кораблем Orion восходящую Землю

НАСА опубликовало снятый кораблем Orion ролик с восходящей Землей

НАСА опубликовало ролик с восходящей из-за Луны Землей. Видео снято камерой, установленной на борту космического корабля Orion. Соответствующий ролик можно посмотреть на YouTube.

Как утверждается в подписи к видео, ролик снят камерой, установленной на одной из развернутых Orion солнечных панелей. Видео получено на шестой день полета космического корабля.

Ранее Говард Ху, руководитель миссии Artemis 1, в рамках которой Orion совершит беспилотный облет Луны, заявил, что путешествие космического корабля проходит без замечаний.

Материалы по теме:
США вернулись к покорению Луны: НАСА запустило сверхтяжелую ракету SLS с лунным космическим кораблем Orion
США вернулись к покорению Луны:НАСА запустило сверхтяжелую ракету SLS с лунным космическим кораблем Orion
17 ноября 2022
Первый шаг к Марсу В США состоялся испытательный пуск многоразового космического корабля Orion
Первый шаг к МарсуВ США состоялся испытательный пуск многоразового космического корабля Orion
5 декабря 2014

16 ноября со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) была впервые запущена сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), которая доставила космический корабль Orion на окололунную орбиту.

В космическом пространстве Orion будет находиться более 25 суток. Вернуться на Землю спускаемая капсула космического корабля должна 11 декабря.

Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
СБ ООН проведет срочное заседание по Украине
Россияне заинтересовались жильем в одной европейской стране
Увольнение журналиста за фейк о российских ракетах в Польше сочли подозрительным
На Украине назвали причину проверок в Киево-Печорской лавре
Лукашенко вспомнил о «старом друге» Порошенко и разыгравших его пранкерах
40-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в бикини
Лавров призвал медиков оценить решение признать Россию «спонсором терроризма»
Угрожавшего ножом маленьким дочерям и полицейскому россиянина арестовали
Германия пообещала больше не полагаться на Россию и Китай
НАСА показало снятую кораблем Orion восходящую Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.