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17:18, 30 ноября 2023Моя страна

В Тульской области появится лесопарковый зеленый пояс

Новый лесопарковый пояс площадью 102,9 гектара появится в тульском Суворове

Фото: Yoel Winkler / Unsplash

В городе Суворов в Тульской области появится новый лесопарковый зеленый пояс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

«Официальный статус предлагается закрепить для 11 земельных участков общей площадью 102,9 гектара, — говорится в сообщении. — Вид разрешенного использования — отдых (рекреация)».

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Отмечается, что лесопарковый зеленый пояс в Суворове уже 12-й в регионе. Подобный статус ранее получили территории в Туле, Узловой, Алексине, Плавске, Ефремове, Арсеньево, Дубне, Заокске, Куркино, Черни и Теплом.

Председатель комитета областной Думы по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев заявил, что на этих территориях запрещено любое строительство, кроме рекреационных объектов. «Жители могут быть уверены, что здесь не появится никакая промышленная площадка», — добавил он.

Ранее в ноябре стало известно, что к концу 2023 года власти Владикавказа планируют переселить из аварийного жилья более сотни семей. Об этом рассказал замначальника отдела ЖКХ комитета ЖКХ администрации местного самоуправления столицы Северной Осетии Умар Губаев.

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      Фариза Бацазова
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