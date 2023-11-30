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23:03, 30 ноября 2023Бывший СССР

В украинской области ввели тотальную проверку документов у граждан

В Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у граждан

Фото: Reuters

Власти Закарпатской области Украины ввели тотальную проверку документов у граждан на территории области. Соответствующий документ опубликован на сайте военной администрации региона.

Такая практика будет осуществляться с 1 декабря 2023 года и до конца действия военного положения. Помимо документов, постановление кабинета министров Украины о правовом режиме военного положения разрешает уполномоченным лицам проникать в дома жителей, служебные помещения, досматривать транспортные средства, багаж и грузы.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что распоряжение главы государства Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране приведет к «тяжелым, гибельным, катастрофическим результатам». 9 ноября Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года.

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      Марина Совина
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