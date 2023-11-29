На Украине назвали последствия продления военного положения

Соскин: продление военного положения на Украине приведет к катастрофе

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала заявил, что распоряжение главы государства Владимира Зеленского о продлении военного положения в стране приведет к катастрофе.

«Продление военного положения ведет только к худшим, более тяжелым, гибельным, катастрофическим результатам», — подчеркнул он, отметив, что киевская власть идет по пути в пропасть.

Соскин отметил, что ситуация в зоне боевых действий для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается очень тяжело. При этом даже союзники Киева стали признавать провал украинского контрнаступления.

9 ноября Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что большие потери в рядах ВСУ ставят под угрозу будущее страны.