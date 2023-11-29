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17:01, 29 ноября 2023Мир

В США указали на угрозу будущему Украины

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: потери ВСУ ставят под угрозу будущее Украины

Фото: Reuters

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom заявил, что большие потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставят под угрозу будущее страны.

По его словам, существует достаточное количество видеодоказательств того, что в зоне боевых действий находятся украинских женщины, включая беременных. «Это просто ужас, потому что они буквально жертвуют своим будущим. Не только будущим этих женщин, но и способностью украинского народа продолжать свой род. Потери только продолжают расти», — указал он.

Джонсон также напомнил о случае, когда правда о потерях ВСУ просочилась наружу, однако в офисе президента Украины потребовали отозвать отчет с данными.

26 ноября украинский телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьезных потерях в рядах ВСУ, а потом извинился за «опечатку». В сообщении со ссылкой на Минобороны Украины говорилось, что за время конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих.

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      Варвара Кошечкина
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