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20:31, 30 ноября 2023Ценности

В Wildberries прокомментировали информацию о поднятии цен за возврат товаров

Wildberries опроверг информацию о поднятии цен за возврат товаров

Фото: Ирина Алтухова / РИА Новости

Представители российского маркетплейса Wildberries опровергли информацию о поднятии цен за возврат товаров. Соответствующий комментарий приводит ТАСС.

По словам сотрудников пресс-службы компании, для клиентов сервиса действуют ранее установленные условия.

«Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия», — заявили они.

Ранее сообщалось, что Wildberries поднял цену за возврат товара в два раза. По данным Telegram-канала Shot, отказ от непонравившейся покупки вырос до 200 рублей.

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      Екатерина Ештокина
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