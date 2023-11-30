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20:54, 30 ноября 2023Ценности

Врач раскрыл россиянам опасность ношения шерстяных перчаток

Врач Юрий Жернов: шерстяные перчатки содержат компонент, вызывающий аллергию

Фото: Kseniia Perminova / Shutterstock / Fotodom

Врач-дерматолог Юрий Жернов раскрыл россиянам опасность ношения шерстяных перчаток. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru».

В первую очередь доктор заявил, что осенью и зимой руки необходимо защищать из-за агрессивных факторов окружающей среды, которые воздействуют на кожу рук. Так, эксперт уточнил, что вследствие холода, ветра, высокой влажности и перепада температур при переходе с улицы в теплое пространство появляется сухость, трещины, раздражение и шелушение на коже.

Однако Жернов предупредил, что шерстяные вещи содержат компонент, вызывающий аллергию. «Шерстяные варежки — тепло и комфортно, и бабушка рада! Но и тут есть подвох. Натуральные шерстяные вещи содержат природный шерстяной воск — ланолин. Он обладает, с одной стороны, эмолентными свойствами, но также это и потенциальный аллерген», — пояснил специалист.

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Помимо этого, собеседник издания призвал людей, страдающих атопическим дерматитом, избегать упомянутых изделий. «Предупрежден — значит вооружен, поэтому шерстяные перчатки из натуральной овечьей шерсти лучше не носить аллергикам, особенно с атопическим дерматитом», — заключил он.

Ранее в ноябре россиянам раскрыли опасные последствия отказа от шапки в холодную погоду. По словам врача-терапевта Виктории Звонаревой, холод и ветер в первую очередь негативно влияют на уши. Звонарева объяснила, что длинные волосы не способны защитить их от переохлаждения.

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      Екатерина Ештокина
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