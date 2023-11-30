Вторая крупнейшая экономика Европы неожиданно сократилась

Insee: ВВП Франции снизился на 0,1 процента в третьем квартале

По итогам третьего квартала 2023 года экономика Франции, являющаяся второй по величине в Европе, неожиданно сократилась на 0,1 процента. При этом предварительная оценка предполагала аналогичный прирост за этот период, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков французского статистического агентства Insee.

Для сравнения, во втором квартале темпы роста экономики европейской страны составили 0,6 процента, а в первом — 0,1 процента. Таким образом, в июле-сентябре французский ВПП впервые в этом году столкнулся со спадом, следует из данных статистического ведомства.

Пересмотр оценки роста второй по величине экономики еврозоны свидетельствует о более слабом развитии региона в целом, считают эксперты. Так, по итогам третьего квартала со спадом столкнулась и ведущая экономика Европы — в июле-сентябре ВВП Германии сократился на 0,1 процента, как и французский.

При этом спад производства в ФРГ затронул большинство ключевых отраслей экономики. Показатель в обрабатывающей промышленности по итогам третьего квартала снизился на 3,8 процента в годовом выражении. Схожие проблемы аналитики зафиксировали и в секторе энергоснабжения. На этом фоне суммарный объем немецкого экспорта по итогам третьего квартала сократился на 3,8 процента в годовом выражении.