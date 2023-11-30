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16:37, 30 ноября 2023Силовые структуры

На полигоне в Ростовской области произошел взрыв

СК расследует гибель 12 бойцов при взрыве на полигоне в Ростовской области

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Взрыв произошел на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области 3 ноября. По данным портала 161.RU, погибли 12 морских пехотинцев. Обстоятельства расследует главное военное следственное управление Следственного комитета (СК).

Погибшие — военнослужащие из Приморского края. Эту информацию изданию подтвердили три источника (в силовых структурах, армии и следственных органах).

Предварительной причиной называют несоблюдение техники безопасности во время разведения костра, который был разожжен рядом с блоками боеприпасов. Один из собеседников издания уточнил, что снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. В результате восемь человек погибли на месте, еще восемь получили ранения. Четверо тяжелораненых бойцов скончались в госпитале.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов, которые слышатся в Курском районе и на окраине Железнодорожного округа, — результат учебных стрельб. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт.

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      Анастасия Алимпиева
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