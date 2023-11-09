Власти российского приграничного региона объяснили звуки взрывов

Курский губернатор Старовойт объяснил тренировками звуки отдаленных взрывов

Звуки взрывов, которые слышатся в Курском районе и на окраине Железнодорожного округа, — результат учебных стрельб. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в Telegram.

«В Курском районе и на окраине Железнодорожного округа Курска слышны звуки отдаленных взрывов. Они доносятся с полигона, где сегодня проводят учебные стрельбы», — пояснил он.

Губернатор области также призвал местных жителей сохранять спокойствие.

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