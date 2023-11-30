Захарова высмеяла запрет пролетать над Болгарией

Захарова назвала злобной глупостью русофобов запрет пролетать над Болгарией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла запрет Болгарии пролетать в самолете над территорией страны и назвала такое решение «злобной глупостью русофобов».

Дипломат рассказала, что в официальной ноте болгарского министерства иностранных дел было заявлено, что власти запрещают находиться в небе не самолету, а конкретному человеку.

«Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было», — сыронизировала Захарова.

Она подчеркнула, что речь идет об «опасной глупости какого-то интригана» среди болгарских властей. Представитель МИД напомнила, что правила воздушного сообщения регулирует Чикагская конвенция от 1944 года, которая предписывает считать территорий страны ее пределы в сухопутных границах и принадлежащие ей воды. О воздушном пространстве в этом случае речи не идет, поэтому санкции не могут распространяться на беспосадочный полет самолета, если в нем находится лицо, которому запрещен въезд в государство.

Захарова заключила, что власти Болгарии не подумали о возможном зеркальном ответе, а также о создании опасного мирового прецедента.

Ранее стало известно, что самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально маршрут до Скопье был проложен через Болгарию. Однако выяснилось, что София открыла свое небо лишь для министра, а на борту с дипломатом находилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на которую разрешение выдано не было.

