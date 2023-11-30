Названа причина изменения маршрута рейса с Лавровым в Северную Македонию

Лавров прилетел на заседание ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не Болгарию

Самолет министра иностранных дел главы России Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально маршрут до Скопье был проложен через Болгарию. Однако выяснилось, что София открыла свое небо лишь для министра, а на борту с дипломатом находилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на которую разрешение выдано не было.

Лавров прибыл в Северную Македонию ночью 30 ноября. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ради визита главы российской дипломатии страна временно отменила запрет на полеты над ее территорией самолетов из России.

