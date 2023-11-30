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17:37, 30 ноября 2023Забота о себе

Живущая без одного полушария мозга девушка научилась играть в теннис и говорить

16-летняя Мора Лееб научилась ходить и говорить без левого полушария мозга

Фото: Unsplash

16-летняя Мора Лееб из Нью-Джерси (США), живущая только с одним полушарием мозга, научилась говорить, играть в теннис и выполнять все повседневные задачи. Историю подростка опубликовало издание People.

Врачи удалили Лееб левое полушарие мозга, когда ей было всего девять месяцев. По словам лечившего девочку эпилептолога Пракаша Котагала, операция была вынужденной, так как последствия перенесенного в утробе матери инсульта провоцировали сильнейшие судороги, которые с большой вероятностью могли переместиться в здоровую часть мозга и нанести ей непоправимый вред.

Нейрохирург Уильям Бингаман, который провел операцию, объяснил, что после удаления пораженных частей мозга здоровые участки способны брать на себя их функции. Так, Мора научилась ходить и говорить, хотя обычно за эти навыки отвечает отсутствующее у нее левое полушарие. Сейчас девушка ведет полноценную и активную жизнь — играет в игры, занимается спортом, учится в школе и читает книги.

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Однако успехи дались ей нелегко, вспоминает мать Моры Энн Лееб: девочка научилась ходить в два года, а разговаривать предложениями стала только в шесть лет. По словам Энн, чтобы заставить мозг выполнять новые для него задачи, надо было проявить настойчивость. Например, для улучшения моторики правой руки левую руку полностью лишали подвижности, накладывая на нее гипс.

В 2018 году, когда девочке было 11 лет, у нее возобновились приступы, тогда она перенесла еще одну операцию на мозге. По словам Бингамана, он опасался, что после операции Лееб утратит часть навыков, однако она быстро восстановилась. Сейчас девушка участвует в исследованиях, чтобы помочь ученым лучше понять работу мозга. Кроме того, она продолжает учиться и работать над совершенствованием своих речевых и двигательных навыков.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи извлекли шестиметровый железный прут, насквозь пронзивший череп 24-летнего рабочего стройки. По словам нейрохирурга Абхинава Гупта, после операции мужчине предстоит продолжить лечение и пройти длительную реабилитацию.

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      Екатерина Улитина
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