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18:50, 1 декабря 2023Путешествия

Агрессивный пассажир устроил массовую драку в самолете и попал на видео

Daily Mail: пассажир Scoot Airlines устроил драку на борту и оказался в полиции

Агрессивный пассажир авиакомпании Scoot Airlines устроил массовую драку на борту самолета и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Перта в Манилу. Мужчина требовал у стюардесс напитки и грубил попутчикам. Когда он заметил направленную на него камеру телефона, то ударил его владельца по лицу. Завязалась драка, и остальные пассажиры попробовали разнять оппонентов, однако в итоге сами ввязались в конфликт.

После приземления самолета дебошир оказался в полиции. Неизвестно, предъявят ли ему какие-либо обвинения.

Ранее пассажиры устроили жесткую драку на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Одна из путешественниц упала на пол, другой женщине до крови разбили нос. Происшествие попало на видео.

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      Зарина Дзагоева
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