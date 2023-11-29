Пассажирка разбила нос во время драки на борту и попала на видео

Daily Mail: пассажиры Ryanair устроили драку на рейсе на Тенерифе

Пассажиры устроили жесткую драку на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Происшествие попало на видео, которым делится таблоид Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел на рейсе из Бристоля, Великобритания, на Тенерифе в понедельник, 27 ноября. На опубликованных кадрах видно, что во время драки одна из пассажирок упала на пол. Другой женщине до крови разбили нос.

На видео пострадавшая показывает в хвостовую часть самолета и кричит: «Он и она». При этом неизвестно, кого и в чем она обвиняет. Источник не уточняет, что стало причиной конфликта попутчиков.

Представитель Ryanair заявил, что экипаж самолета заранее вызвал полицию, когда неназванный пассажир начал деструктивно вести себя в полете. Правоохранители поднялись на борт по прибытии лайнера на Тенерифе и задержали дебошира.

Ранее сообщалось, что супружеская пара подралась в самолете европейской авиакомпании Lufthansa и сорвала рейс. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена в Бангкок. Причина ссоры между супругами не раскрывается.