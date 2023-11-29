Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:38, 29 ноября 2023Путешествия

Пассажирка разбила нос во время драки на борту и попала на видео

Daily Mail: пассажиры Ryanair устроили драку на рейсе на Тенерифе

Пассажиры устроили жесткую драку на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Происшествие попало на видео, которым делится таблоид Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел на рейсе из Бристоля, Великобритания, на Тенерифе в понедельник, 27 ноября. На опубликованных кадрах видно, что во время драки одна из пассажирок упала на пол. Другой женщине до крови разбили нос.

На видео пострадавшая показывает в хвостовую часть самолета и кричит: «Он и она». При этом неизвестно, кого и в чем она обвиняет. Источник не уточняет, что стало причиной конфликта попутчиков.

Представитель Ryanair заявил, что экипаж самолета заранее вызвал полицию, когда неназванный пассажир начал деструктивно вести себя в полете. Правоохранители поднялись на борт по прибытии лайнера на Тенерифе и задержали дебошира.

Ранее сообщалось, что супружеская пара подралась в самолете европейской авиакомпании Lufthansa и сорвала рейс. Нештатная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена в Бангкок. Причина ссоры между супругами не раскрывается.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Он подорвался на мине

      Тактаров рассказал о последнем разговоре с украинцем Усиком

      Стало известно о выросшей задолженности Блиновской по делу о неуплате налогов

      Популярный комик признался в страхе из-за одного российского города

      Охотника и его сына нашли в лесу через 23 дня после их пропажи

      Тимоти Шаламе пришел на премьеру фильма в ожерелье с 964 драгоценными камнями

      Врач перечислила способы поддержать здоровье щитовидной железы

      В Минобороны рассказали об испытаниях «Льва Чернавина»

      Путин рассказал об ошибке подсадившего Россию на технологическую иглу Запада

      Клиники еще одного российского региона начали отказываться от абортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости