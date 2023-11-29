Муж и жена подрались на борту самолета европейской авиакомпании и сорвали рейс

Hindustan Times: супруги подрались на борту самолета Lufthansa и сорвали рейс

Супружеская пара подралась в самолете европейской авиакомпании Lufthansa и сорвала рейс. Об этом пишет Hindustan Times.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена (Германия) в Бангкок (Таиланд). По данным источника, ему пришлось совершить вынужденную посадку в Дели (Индия) из-за «деструктивного поведения» пассажиров.

Известно, что после приземления мужа и жену передали службе безопасности аэропорта имени Индиры Ганди. Причину ссоры между супругами издание не уточняет.

Ранее двое пассажиров подрались на борту российского самолета и сорвали рейс. Командир воздушного судна предупредил дебоширов, что ему придется посадить лайнер, если они не успокоятся. После этого мужчины прекратили драку, но через какое-то время конфликт возобновился.

