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16:42, 31 октября 2023Путешествия

Пассажиры подрались в российском самолете, сорвали рейс и попали на видео

Самолет Иркутск — Москва вынужденно посадили в Сыктывкаре из-за драки на борту

Двое пассажиров подрались на борту российского самолета и сорвали рейс. Потасовка попала на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.

Уточняется, что инцидент произошел 30 октября с лайнером, летевшим из Иркутска в Москву. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчины дерутся в салоне воздушного судна, а попутчики пытаются их разнять.

По данным источника, командир воздушного судна предупредил дебоширов, что ему придется посадить самолет, если они не успокоятся. После этого пассажиры прекратили драку, но через какое-то время конфликт возобновился. Тогда пилот решил совершить вынужденную посадку в Сыктывкаре.

Отмечается, что один из участников драки получил серьезные травмы. Как пишет издание, к самолету после приземления прибыли полиция и скорая помощь.

Ранее пьяный россиянин разозлил попутчиков до начала полета и был снят с авиарейса. Отмечается, что дебошир принялся оскорблять соседа, за что получил от него удар в лицо.

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      Марина Черняк
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