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Драка пассажиров российского самолета закончилась уголовным делом
Пассажиры самолета, сорвавшие рейс дракой на борту, стали фигурантами дела
Начало событий в новости Пассажиры подрались в российском самолете, сорвали рейс и попали на видео
Драка двоих пассажиров на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву, закончилась уголовным делом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.
Дебоширов обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство на борту самолета, совершенное группой лиц»). Ход расследования дела контролирует Сыктывкарская транспортная прокуратура.
Мужчины подрались в салоне воздушного судна, следовавшего из Иркутска в Москву, 30 октября. В какой-то момент командир предупредил, что ему придется посадить самолет, если пассажиры не успокоятся.
Спустя некоторое время конфликт между дебоширами возобновился, а судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара.