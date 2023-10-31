Драка пассажиров российского самолета закончилась уголовным делом

Пассажиры самолета, сорвавшие рейс дракой на борту, стали фигурантами дела

Пассажиры подрались в российском самолете, сорвали рейс и попали на видео

Начало событий в новости Пассажиры подрались в российском самолете, сорвали рейс и попали на видео

Драка двоих пассажиров на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву, закончилась уголовным делом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-западной транспортной прокуратуре.

Дебоширов обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство на борту самолета, совершенное группой лиц»). Ход расследования дела контролирует Сыктывкарская транспортная прокуратура.

Мужчины подрались в салоне воздушного судна, следовавшего из Иркутска в Москву, 30 октября. В какой-то момент командир предупредил, что ему придется посадить самолет, если пассажиры не успокоятся.

Спустя некоторое время конфликт между дебоширами возобновился, а судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара.