Аксенов впервые назвал точное число погибших и пострадавших из-за шторма в Крыму

Аксенов сообщил, что из-за шторма в Крыму погибли пять человек

Из-за шторма, обрушившегося на Крым 26 ноября, погибли пять человек, еще 12 пострадали. Точное число жертв урагана впервые назвал глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, шторм затронул 320 населенных пунктов полуострова. В 273 из них было нарушено электроснабжение, из-за чего без света оставались свыше 500 тысяч человек. В результате урагана оказались затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка и 60 частных домов.

Аксенов подчеркнул, что уже в первые часы шторма из затопленных домов были эвакуированы 445 человек, в том числе 69 детей. На данный момент в пунктах временного размещения остаются 53 человека, в том числе шестеро несовершеннолетних. «Ситуация в республике контролируется, работы по устранению повреждений будут продолжены», — заключил глава региона.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма и Краснодарский край обрушился разрушительный шторм. Порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до девяти метров. Больше всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. На полуострове масштаб разрушений после урагана назвали небывалым.