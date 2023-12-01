Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:19, 1 декабря 2023Экономика

В России заявили об экономической аномалии шаурмы

«Контур.Маркет»: цены на шаурму в России выросли медленнее инфляции

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Шаурма в России попала в экономическую аномалию. Об этом заявили аналитики «Контур.Маркет», их слова приводит 66.RU.

Эксперты изучили чеки на популярный вид фастфуда более чем в 40 тысячах торговых точек по всей России. Для этого они анализировали данные динамики цены и спроса с 2019 по 2023 год.

По словам аналитиков, цена на куриную шаурму росла в пределах трех-пяти процентов в год. При этом официальная инфляция в это же время составляла порядка 6-12 процентов. Исключением из аномалии, когда шаурма дорожала медленнее прочих блюд, стал 2022 год, когда фастфуд подорожал на восемь процентов.

Материалы по теме:
На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
На вес золотаСколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
24 апреля 2021
«Вам пакет нужен?». Как столичные производства отказываются от пластика
«Вам пакет нужен?».Как столичные производства отказываются от пластика
12 июля 2021

Спрос на шаурму при этом постоянно увеличивается — с 2021 года ее продажи увеличились на 96 процентов. Как считают эксперты, это объясняется доступностью блюда — несмотря на то, что цена на продукт растет из-за ингредиентов и логистики, курица является достаточно дешевым мясом.

Цены в кафе быстрого питания в России растут на 1-2 процента в месяц, заявил основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров. Фастфуд дорожает из-за роста стоимости продуктов и зарплат сотрудникам. В общепите цены на продукты составляют 27 процентов от стоимости блюд, добавил он.

Как заявили ранее аналитики «Платформа ОФД», из-за роста цен на фастфуд россияне стали в 2-3 раза чаще отдавать предпочтение шаурме. Это связано с невысокой стоимостью продукта по сравнению с ценами на другие блюда.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

      В России заявили об экономической аномалии шаурмы

      В России четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

      Капризова раскритиковали за удар соперника в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости