В России заявили об экономической аномалии шаурмы

«Контур.Маркет»: цены на шаурму в России выросли медленнее инфляции

Шаурма в России попала в экономическую аномалию. Об этом заявили аналитики «Контур.Маркет», их слова приводит 66.RU.

Эксперты изучили чеки на популярный вид фастфуда более чем в 40 тысячах торговых точек по всей России. Для этого они анализировали данные динамики цены и спроса с 2019 по 2023 год.

По словам аналитиков, цена на куриную шаурму росла в пределах трех-пяти процентов в год. При этом официальная инфляция в это же время составляла порядка 6-12 процентов. Исключением из аномалии, когда шаурма дорожала медленнее прочих блюд, стал 2022 год, когда фастфуд подорожал на восемь процентов.

Спрос на шаурму при этом постоянно увеличивается — с 2021 года ее продажи увеличились на 96 процентов. Как считают эксперты, это объясняется доступностью блюда — несмотря на то, что цена на продукт растет из-за ингредиентов и логистики, курица является достаточно дешевым мясом.

Цены в кафе быстрого питания в России растут на 1-2 процента в месяц, заявил основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров. Фастфуд дорожает из-за роста стоимости продуктов и зарплат сотрудникам. В общепите цены на продукты составляют 27 процентов от стоимости блюд, добавил он.

Как заявили ранее аналитики «Платформа ОФД», из-за роста цен на фастфуд россияне стали в 2-3 раза чаще отдавать предпочтение шаурме. Это связано с невысокой стоимостью продукта по сравнению с ценами на другие блюда.

